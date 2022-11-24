بلجود: الجوية الجزائرية تخطط للعودة لنظام عمل ما قبل كورونا

كشف وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الخميس، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تخطط للعودة إلى نظام العمل ما قبل كورونا فيما يتعلق بالمطارات الداخلية والخارجية.

وأضاف الوزير، أن هناك عدة رحلات مع فرنسا، وتركيا، والامارات، وقطر عادت إلى ما كانت عليه ما قبل كورونا.

ومن جهة أخرى، قال وزير النقل، أن هناك عدة مشاكل في النقل البري، والجوي عبارة عن تداعيات جائحة كورونا. مؤكدا أن مصالحه ستدرسها قريبا.

كما أضاف بلجود، بخصوص الحافلات الجديدة، أن معظم الولاة راسلوه للمطالبة بها. مشيرا إلى أن مصالحه تحاول دراسة الوضع ولاية بولاية.