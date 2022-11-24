إعــــلانات
الوطني

بلجود: الجوية الجزائرية تخطط للعودة لنظام عمل ما قبل كورونا

بقلم نادية بن طاهر
بلجود: الجوية الجزائرية تخطط للعودة لنظام عمل ما قبل كورونا
  • 545
  • 0

كشف وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الخميس، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تخطط للعودة إلى نظام العمل ما قبل كورونا فيما يتعلق بالمطارات الداخلية والخارجية.

وأضاف الوزير، أن هناك عدة رحلات مع فرنسا، وتركيا، والامارات، وقطر عادت إلى ما كانت عليه ما قبل كورونا.

ومن جهة أخرى، قال وزير النقل، أن هناك عدة مشاكل في النقل البري، والجوي عبارة عن تداعيات جائحة كورونا. مؤكدا أن مصالحه ستدرسها قريبا.

كما أضاف بلجود، بخصوص الحافلات الجديدة، أن معظم الولاة راسلوه للمطالبة بها. مشيرا إلى أن مصالحه تحاول دراسة الوضع ولاية بولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/5eBTf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر