بلجود: الحماية المدنية مؤسسة هامة بالدولة وسنواصل دعمها

أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، أن قطاع الحماية المدنية يبقى من مؤسسات الدولة الهامة التي توليها كل الرعاية والاهتمام.

وأوضح الوزير، أن الدولة ستواصل دعم هذه المؤسسة، بكل الوسائل المادية والبشرية وتوفير الظروف الموالية للقيام بالمهام المنوطة بها.

وأكد الوزير، في كلمة له خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أن هذا الجهاز يتمتع بالاحترافية العالية بالتعامل مع مختلف الكوارث وذلك بالخبرة التي اكتسبها خلال سنين.

كما توجه الوزير، بالشكر لكافة أفراد هذا السلك، مترحما على الأرواح الطاهرة ممن وافتهم المنية بهذا القطاع خلال تأدية مهامهم.

كما نوه الوزير، بالتضحيات الجسام لأفراد الحماية أثناء مجابهة وباء كورونا. حيث تحدوا كل الصعاب والأخطار خدمة لأخوانهم، مضحين بالنفس والنفيس من أجل التكفل بالمصابين. بالإضافة إلى مشاركتهم في عمليات التوعية والتحسيس والتعقيم.

هذا وشكر بلجود، في هذا المقام، نساء ورجال القطاع المتقاعدين، موجها لهم كل التحية والتقدير، لما قدموه في سبيل تطوير القطاع وايصاله إلى هذه المرتبة.

وأشار الوزير، إلى أن الحماية المدنية تحتفي بيومها العالمي تحت شعار: “الحماية المدنية وإدارة السكان المشردين في زمن الكوارث والأزمات ودور المتطوعين ومكافحة الأوبئة”.

بلجود: المتطوعون قوة بشرية هامة في مواجهة الكوارث والأزمات

كما ركز الوزير، في هذه المناسبة، على المتطوعين، معتبرا بأنهم قوة بشرية هامة في تقديم الدعم لمواجهة الكوارث والأزمات والتقليل من أخطارها.

وأكد بلجود، أن حشد الأفراد المتطوعين في إدارة مخاطر الكوارث يعد من أهداف السلطات العمومية.

كما أشار إلى أنه على المؤسسات المعنية بمواجهة الكوارث العمل على تدريب المتطوعين للقيام بمهامهم على أحسن وجه والاستعداد لأي طارئ.

كما أكد الوزير، أن مواجهة الكوارث والأخطار من المهام الطبيعية التي تتطلب اليقضة والتجنيد الذي يجب أن يتحلى بهما كل عون ومسؤول. وتتطلب منهم الجاهزية التامية وهذا لا يأتي إلا من خلال التكوين وتبادل الخبرات والتجارب بمعية نظرائها في دول العالم.

وأكد الوزير، أن الدولة تعمل على ترقية وتطوير القطاع. مشيرا إلى أن الجزائر من بين الدول السابقة التي آمنت بسياسة المنظمة العالمية للحماية المدنية، في مجال الوقاية وتسيير الكوارث.

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