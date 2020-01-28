بلجود: الخرجات الميدانية للمسؤولين المحليين يجب أن تكون لحل المشاكل لا للتزعم

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، المسؤولين المحليين إلى تكثيف خرجاتهم الميدانية.

وألح بلجود، خلال تنصيبه لوالي ولاية عنابة الجديد بريمي، قائلا “الخرجات الميدانية للمسؤولين المحليين يجب أن تكون بهدف الإستماع لمشاكل المواطنين، والسعي لإيجاد حلا لها”.

وقال “الخرجات الميدانية يجب أن تكون لحل المشاكل وليس للتزعم”.

وأكد بلجود “أنه على رؤساء البلديات التحرك فورا لحل مشاكل بلدياتهم”.

وأضاف “من غير المعقول أن تكون اليوم هناك مدارس غير مهيأة بعد من جميع الظروف المواتية للتلاميذ”.

وقال “هناك أمور هي مسؤولية رئيس البلدية، ويجب على رئيس البلدية التكفل بها دون اللجوء للوالي”.