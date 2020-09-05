بلجود: الدولة سترافق المواطن وسيتم تعويض الفلاحين المتضررين بالوادي

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم السبت، إنّ “الدولة سترافق المواطن وسيتم تعويض الفلاحين المتضررين بالوادي جراء التسرب البترولي”.

وأكد بلجود أن المصالح المختصة باشرت في اجراء تحاليل للآبار.

مشيرا في السياق ذاته أن “عملية الصيانة جارية وشركة سوناطراك تعمل على ذلك”.

كما أضاف بلجود أن “تقنيين وخبراء سيقومون بالسماع لإنشغالات المواطنين والفلاحين لتحديد حلول جذرية للوضع”.

وقال إن “المشاكل التنموية ستحل بعد زيارة رسمية من طرف الوالي الجديد للوقو ف على كل مشاكل البلدية”.

من جهته كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار “أنه سيتم تعويض الفلاحين من الخسائر”.