بلجود: الرئيس تبون يُتابع الوضع في جيجل.. وأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة

كشف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يتابع بإهتمام بالغ وعن كثب آخر التطورات بولاية جيجل، جراء الهزة الأرضية التي ضربت المدينة.

وقال وزيرة الداخلية عبر صفحته الرسمية، أنّه وبتكليف من رئيس الجمهورية شخصيا تنقل إلى ولاية جيجل، على خليفة تسجليها هزة أرضية.

وأوضح ذات المصدر، أنّه وأثناء حلوله بمدينة جيجل، تنقل مباشرة إلى بلدية العوانة، حيثُ تفقد وإطلع على المخلفات المادية للهزة الأرضية.

وفي ذات السياق، أكّد بلجود أنّ رئيس الجمهورية تبون يتابع الوضع عن قرب، وملم بكل صغيرة وكبيرة حول القضية.

كما كشف وزير الداخلية بلجود أنّ الرئيس تبون قد أسدى له تعليمات فورية من أجل إتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

للإشارة، سجلت ولاية جيجل شرق الجزائر هزتين أرضيتين صباح اليوم، بلغ مداها الأولى 4.9 فيما الثانية كانت شدتها 3.6 على سلم ريشتر.

ولحسن الحظ ا،ّه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية جراء هذين الهزتين.