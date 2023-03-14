بلجود: برنامج خاص للنقل في رمضان.. تخصيص 273 رحلة للحج والعمرة

قال وزير النقل كمال بلجود، أنه تم تسطير برنامج عمل خلال شهر رمضان والفترة الصيفية وذلك عبر كافة أنماط النقل البري. بالإضافة كذلك إلى نقل الحجاج الميامين.

وأشار وزير النقل بلجود خلال جلسة إستماع له بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن البرنامج الذي تم تسطيره خلال شهر رمضان المعظم وموسم الإصطياف يهدف إلى ضمان تنقلات المواطنين في الفترة الليلية.

أما فيما يخص النقل البري، فكشف بلجود عن تسطير برنامج خاص بالنقل الموجه “مترو، تراموي والمصاعد الهوائية”. وكذا بحافلات المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري. والنقل بالسكك الحديدية وسيارات الأجرة طيلة هذا الشهر المعظم. بالإضافة كذلك إلى إعداد مخطط للفترة الليلية، للتكفل بتنقلات المواطنين خلال السهرات الرمضانية. ووضع نظام يضمن التكفل بنقل المواطنين، خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات السكة الحديدية. وتكييف الرحلات حسب مواقيت الإفطار والسحور. مع تعديل مواقيت الانطلاق والوصول بالنسبة للقطارات الليلية. مع إمكانية إضافة رحلات ليلية خاصة بالنسبة للجزائر العاصمة ووهران خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

كما ستقوم مديريات النقل للولايات بالتنسيق مع السلطات المحلية، لوضع مخطط مروري لشهر رمضان. يسمح بتسهيل حركة المرور بالبلديات التي تعرف كثافة مرورية. وإعادة تكييف وتدعيم وسائل نقل المسافرين عبر الخطوط التي تشهد عجزا في خدمات النقل.

وفيما يخص النقل الجوي، يعرف هذا الشهر توافد استثنائي للمعتمرين إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة. أكد بلجود أنه خصص برنامج رحلات ثري لإمتصاص الطلب على هذا النوع من الرحلات. يشمل 273 رحلة موزعة على كل من الخطوط الجوية الجزائرية بـ 167 رحلة. شركة الخطوط العربية السعودية بـ 99 رحلة وشركة الطيران الناس بـ 07 رحلات. تنطلق من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، ورقلة، الوادي، غرداية، تمنراست وأدرار باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة. وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى غاية 30 أفريل 2023.

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