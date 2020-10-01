بلجود: ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي من الجزائر

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
بلجود: ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي من الجزائر
بقلم نسرين محفوف

أعلن وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، عن ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي في اطار الاتفاق الثنائي بين الجزائر والنيجر.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، كشف بلجود عن تقلص عدد المهاجرين غير الشرعيين في الآونة الاخيرة بفضل مجهودات الدولة.

وأفاد أن الحكومة تبنت بوضع استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في اطار المعاهدات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.

وقال إنّ السلطات العليا قامت بترحيل العديد من الجنسيات الافريقية نحو بلدانهم الأصلية.

وتكفلت الدولة بتوفير الظروف الكاملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من خلال مراكز الإيواء والمراقبة الطبية وسن تدابير تشريعية لمحاربة الظاهرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=895872

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com