بلجود.. ترميم المؤسسات التربوية المتضررة من زلزال بجاية خلال الأيام المتبقية من العطلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، على ضرورة التعجيل في أشغال الترميم في المؤسسات التربوية المتضررة.

وحثّ، وزير الداخلية على هامش الزيارة التفقدية لولاية بجاية، للوقوف على مخلفات الزلزال، المؤسسات المكلفة بالأشغال، العمل 24/24 ساعة.

وأشار بلجود، إلى أنه سيتم استغلال الثلاث أيام المتبقية، من العطلة المدرسية لتصليح المؤسسات وإعادة تهيئتها.

لإشارة، سجل المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الخميس، هزة أرضية، بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر.

وحدّدت مركز الهزة التي وقعت في حدود الساعة الواحدة و4 دقائق، بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية.

وتابعت الزلزال، 7 هزات ارتدادية، كلها في عرض البحر شمال شرق كاب كربون.

ونصب من جهته، والي بجاية، خلية أزمة بعد الزلزال الذي ضرب الولاية وبلغت شدته 5.9 درجات على سلم ريشتر.