بلجود: تسليم ما يقارب 160 ألف سكن “عدل” خلال 2020

أشرف اليوم وزير السكن العمران كمال بلجود، بالعاصمة، على تسليم مفاتيح ألف شقة “عدل2” بكل من عين البنيان وسيدي عبد الله.

وخلال الحفل الذي حضره والي العاصمة عبد الخالق صيودة، السلطات المحلية، اطارات القطاع والمدير العام للوكالة “عدل” سعيد روبة، سلم وزير القطاع كمال بلجود،دفعة جديدة من عقود الملكية لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار.

أوضح بلجود، أنه خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر الفارط، تم تسليم 250 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، حصة البيع بالإيجار منها قدرت ب 67 ألف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير أن سنة 2019 شهدت انطلاق انجاز حوالي 87000 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها أكثر من 29 ألف وحدة بصيغة البيغ بالإيجار.

وطمأن وزير السكن العمران و المدينة، أن البرنامج قيد الانجاز حاليا والمقدر ب 273500 وحدة سكنية عدل، لا يعاني من أي عائق من شأنه أن يؤثر سلبا على آجال التسليم.

وكشف الوزير كمال بلجود، أن سنة 2020 ستكون حافلة بتسليم السكنات بمختلف الصيغ، إذ يرتقب تسليم ما يقارب 160 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدا على استلام عدد هام من المرافق التربوية و العمومية.