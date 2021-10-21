بلجود: تم تعويض أزيد من 5 آلاف رأس ماشية للمتضررين من الحرائق الأخيرة

كشف وزير الداخلية كمال بلجود، أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات تسببت في خسارة أزيد من 9 آلاف رأس ماشية. مشيرا إلى أنه تم تعويض أزيد من 5 آلاف رأس للمتضررين.

وقال بلجود خلال إجابته على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن 226 بلدية عبر الوطن تضررت من الحرائق الأخيرة. وعليه دعا المواطنين اعطاء الأهمية القصوى للتأمين من قبل خصوصا ان البلاد نشهد حرائق و فياضانات.

وتابع القول، أن من تسببوا في الحرائق ، قاموا بدراسة. حيث أشعلوا النار في مناطق وعرة يصعب الوصول إليها، وتسبب في إتلاف 100 ألف هكتار. وأشار بلجود أن العدالة باشرت اجراءات ضد مجرمي الحرائق داخل و خارج الوطن.

من جهة أخرى كشف وزير الداخلية، أن الدولة خصصت 39 مليون دينار لحماية بلديات بني سليمان من الفيضانات.

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