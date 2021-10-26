بلجود: تنظيم تظاهرة إقتصادية بتمنراست وتخصص كل مرة لبلد إفريقي

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أن التعاون الجزائري النيجيري سيكون متواصلا. وستقدم الجزائر كافة التسهيلات لدولة النيجر.

وخلال ندوة صحفية أثناء إختتام أشغال الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية. قال بلجود أنه سيتم مواصلة تطعيم ساكني الشريط الحدودي. بالإضافة إلى إنجاز معهد إسلامي بأغادير. إنطلاقا من سنة 2022 من الطرف الجزائري.

وفي سياق متصل، أكد بلجود على مواصلة تجسيد المنح المقدمة في مجال تكوين الأئمة لصالح الطرف النيجيري. وبالمقابل في ذلك سيتم القيام بصفة مشتركة لإمكانية إعادة تأهيل الثانوية المهنية للصداقة الجزائرية النيجيرية.

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وبالمقابل في ذلك كشف وزير الداخلية عن التنظيم الدوري لتظاهرة إقتصادية بتمنراست. وتخصص في كل مرة لبلد إفريقي. وتفتتح فعاليتها مطلع 2022 لتكون أول دولة النيجر. مشيرا إلى مساعدة ومرافقة الطرف النيجيري في إنجاز منطقة تجارية حرة في ارليت.

وأوضح وزير الداخلية، أنه سيتم إنشاء خارطة وبائية للمنطقة الحدودية. وتقديم المساعدة التقنية في مكافحة الجراد. مضيفا أنه سيتم تقديم منح في مجال التكوين المهني لفائدة للشباب القاطنين بالمنطقة الحدودية مع النيجير.

وبخصوص التعاون الأمني، أشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء آلية حدودية للتعاون والتنسيق. تتشكل من خبراء من البلدين. من خلال تكثيف عملية الترسيم على مستوى المراكز الحدودية. ومواصلة التكوين في مجالات الشرطة، والحماية المدنية والدرك. مشددا على تكثيف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات التهريب.

بلجود يدعو لتعزيز التعاون مع النيجر في تأمين الحدود

للإشارة فقد شدّد وزير الداخلية، كمال بلجود، أمس، على أهمية التعاون الحدودي لا سيما الأمني مع النيجر. لمنع الجريمة المنظمة وتبعاتها.

وركز بلجود في ذات السياق، على هامش إنعقاد الدورة السابعة للجنة الحدودية الجزائرية النيجرية. على الدور الهام للتنسيق في تأمين الحدود المشتركة وتنمية اقتصاديات بلدينا.

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