بلجود: جميع الجهود مكثفة لإيجاد الحلول لمتضرري زلزال ميلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، أن “جميع الجهود مكثفة بهدف إيجاد الحلول لمشاكل سكان ميلة المتضريرن جراء الزلزال الأخير”.

وقال بلجود، في تصريح له خلال الزيارة التي قادته للولاية، أن “الهدف من الزيارة هو تقييم ما تم انجازه خلال الـ 20 يوم، للتمكن من وضع المواطنين في راحة تامة”.

وأضاف بلجود أنه تم اجراء “جلسة مغلقة مع ممثلي كل من حي الخربة وحي ميلة القديم”.

وقال بلجود “تكلمنا بكل صراحة وشفافية، وان شاء الله وبتكاثف الجهود سنتمكن من الخروج بحلول لكل المشاكل”.

وأكد بلجود ان الزلزال مهما كانت مدنية لي يمسها يخلف أضرارا، “لكن الحمد زلزال ميلة لم يخلف لا ضحايا ولا حرجى”.

وقال بلجود “بخصوص المباني التي تضررت من الزلزال، فيه أمور كبيرة تم القيام بها ولاتزال تقام بخصوص ايجاد الحلول”.

وأكد بلجود قائلا “وسنبقى معهم وندعمهم لغاية الخروج من اشكالية”.