بلجود: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمراني، كمال بلجود، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر.

وأضاف الوزير، لدى إشرافه على تدشين مقر أمن دائرة أورلال ببسكرة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذه الجهات الأجنبية تدعم عناصر معروفة لديها نوايا واضحة تسعى من خلالها لتهديم البلاد والرجوع بها إلى السنوات الماضية.

وأورد بلجود: ” لا تزال هناك عناصر تريد تحطيم ما وصل إليه الحراك الشعبي، وتخرج بمعية المتظاهرين يومي الثلاثاء والجمعة، وتسعى إلى التصعيد”.

وأشار الوزير، إلى أن الجزائر دخلت عهد الجمهورية الجديدة التي التزم فيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بتحقيق جميع مطالب الحراك.

وفي ذات السياق، أشاد وزير الداخلية، باحترافية عناصر الشرطة في مرافقتهم للحراك منذ أكثر من سنة، داعيا الشعب الجزائري إلى التحلي باليقظة.