بلجود: جهود الحماية المدنية ساهمت في التقليل من إصابات كورونا

أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الاثنين، أن جهود الحماية المدنية ساهمت في التقليل من إصابات كورونا.

وجاء هذا في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه عبد الحليم أجيري، ممثل وزير الداخلية، خلال احتفالات الحماية المدنية بيومها العالمي.

وقال “كانت لفرق الحماية المدنية الجزائرية تدخلات عديدة في الكوارث الدولية”.

ومن بين تدخلات الحماية المدنية الدولية، زلزال المكسيك، والسلفادور، وتركيا، وإيران والمغرب والهند والنيبال وحرائق الغابات بفرنسا.

بالإضافة إلى فيضانات السودان وانفجار مرفأ بيروت بلبنان، ما تزيد من احترافيتها وتعزز مكانتها بين الدول النظراء.

وأضاف “ساهمت جهود في التقليل من الاصابات كورونا عبر التعقيم والحملات التحسيسية”.