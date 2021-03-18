بلجود: رئيس الجمهورية اتصل بوالي بجاية وهذا ما وعد به

كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتصل بوالي بجاية صبيحة اليوم.

وقال بلجود، خلال حلوله على ولاية بجاية للوقوف على مخلفات الزلزال أن رئيس الجمهورية، اتصل به لحظة وقوع الهزة الأرضية.

وأمر الرئيس تبون، وزير الداخلية بالتوجه صباحا رفقة وفد وزاري الى ولاية بجاية للوقوف على حجم الأضرار.

وأضاف “خلال الاتصال الهاتفي، وعد الرئيس تبون، والي بجاية بأن كل الإمكانيات والدعم سيأتي الى هذه الولاية”.

من جانب آخر، دعا وزير الداخلية، الجميع الى ضبط النفس، مشددا على أن نحضر أنفسنا للكوارث الطبيعية.

وقال “يجب أن نحضر أنفسنا جيدا لأي طارئ كان، حتى نكون على أهبة الاستعداد في الميدان”.