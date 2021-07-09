بلجود: رئيس الجمهورية والوزير الأول يتابعان عن كثب الأوضاع في خنشلة

أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان. يتابعان عن كثب الأوضاع في خنشلة منذ الرابع جويلية.

وأشار الوزير على هامش الزيارة التي قادته إلى خنشلة رفقة وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني. للوقوف على مخلفات الحرائق أنه لا تزال 4 مواقد للنيران مشتعلة في خنشلة. مؤكدا أن جميع الأجهزة واقفة على قدم وساق من أجل إخمادها.

للتذكير، حل وزير الداخلية كمال بلجود مرفوقا بوزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، الجمعة، بولاية خنشلة. وقام الوزيران خلال الزيارة بمعاينة أضرار الحرائق الغابية التي شهدتها الولاية والاطلاع على مخطط التدخل المسطر لإخماد الحريق وحماية المواطنين.