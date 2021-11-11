يشرع اليوم الخميس وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود في زيارة عمل إلى إسبانيا، بدعوة من نظيره “فرناندو غراندي مارلاسكا. كما ستدوم هذه الزيارة يومين.

وستندرج هذه الزيارة التي يشرع بها في إطار الديناميكية المتصاعدة التي تطبع علاقات التعاون بين الجزائر وإسبانيا بصفة عامة. ووزارة داخلية البلدين بصفة خاصة.

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قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، أن قدرات تصدير الغاز الطبيعي نحو إسبانيا عبر أنبوب ميدغاز تعد جد كافية لتغطية الطلب الحالي.

وأضاف حكار في لقاء صحفي على هامش إفتتاح الطبعة العاشرة لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للصناعة البترولية والغازية “نابك 2021”. أنه لا يوجد أي مشكل فيما يخص تزويد إسبانيا بالغاز عبر ميدغاز.

وأشار حكار إلى أن هذا الأنبوب يضمن حاليا الحجم الكامل لصادرات الجزائر للغاز الطبيعي إلى إسبانيا، المحددة في إطار العقود طويلة المدى.

وبخصوص الارتفاع المحتمل للطلب الإسباني، أوضح حكار، أنه لا داعي في الوقت الراهن الحديث عن هذا الإحتمال. وقال “سنتحدث عن الإمكانيات الضرورية لتلبية الاحتياجات الإضافية فقط عندما يكون هناك طلب إضافي”.

بالمقابل، أكد حكار أن قدرات سوناطراك لتلبية الطلب الإسباني تعد كافية، سواء عبر الأنبوب أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال”.

وكشف ذات المتحدث، أن القانون الجديد للمحروقات يتيح مرونة كافية لجذب شركاء جدد. قادرين على توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتثمين كامل لمواردنا في المحروقات.

وأبرز نفس المسؤول، أن “محادثاتنا مع شركائنا الأجانب في إطار هذا القانون الجديد ستسمح لنا بتوسيع مستوى إستثماراتنا. وتقاسم المخاطر والوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لاكتشاف وتطوير حقول معقدة”.

وفيما يتعلق بتطوير تحويل المحروقات، ذكر أن مجمع سوناطراك إختار الشراكة من أجل تطوير مشاريع بتروكيماوية ذات الحجم العالمي بهدف تثمين المواد الأولية المتوفرة. حيث سيساهم في تقليص اإستيراد المنتجات البترولية المحولة ولتصدير الفائض من هذه المنتجات.

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