بلجود في زيارة عمل وتفقد إلى مقر المجموعة الجوية للحماية المدنية بمطار هواري بومدين الدولي

قام، اليوم السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، رفقة المدير العام للحماية المدنية، ووالي ولاية الجزائر، والوالي المنتدب المقاطعة الإدارية للدار البيضاء وممثلي الأسلاك الأمنية، بزيارة عمل وتفقد إلى مقر المجموعة الجوية للحماية المدنية بالدار البيضاء.

حيث وخلال هذه الزيارة وقف بلجود في محطته الأولى على مستوى مقر المجموعة الجوية للحماية المدنية بالمطار الدولي هواري بومدين، وعلى إستعداد المجموعة خاصة فيما يخص الجهاز الأمني والعملياتي الخاص بوباء كورونا.

بالإضافة إلى كيفية إجلاء مرضى الهضاب العليا والجنوب في إطار الإتفاقية بين وزارة الداخلية، وزارة النقل والصحة، وكذا على مدا إستعداد المجموعة الجوية لمواجهة حرائق الغابات ونحن على أبواب فصل الصيف.

كما توجه فيما بعد بلجود والوفد المرافق له لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، أين حظي بشرح مفصل على الإمكانيات المادية والبشرية التي خصصتها المديرية العامة للحماية لمواجهة جائحة كورونا وعلى البرتوكول المعتمد في جميع التدخلات في الحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد 19.