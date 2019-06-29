بلجود: مكتتبون يضغطون للحصول على مفاتيح شققهم ثم يتركونها فارغة!

دعا وزير السكن والمدينة والعمران كمال بلجود، المواطنين الذين تحصلوا على مفاتيح سكناتهم إلى شغلها في أقرب الآجال،

مبديا أسفه لوجود عدة سكنات موزعة وفارغة في نفس الوقت، رغم الضغط الممارس من طرف المكتتبين للحصول عليها.

وبخصوص إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، أكد الوزير خلال توزيع سكنات اليوم بالعاصمة، على توفر كل هذه الضروريات في مختلف

الأحياء التي تم تسليمها، مثمنا مجهودات وزيري الطاقة والموارد المائية، في هذا الخصوص من أجل توفير الكهرباء والماء بكل الأحياء الموزعة.

وأما بخصوص حالة بعض السكنات، فقال بلجود إنه “لا ينبغي تعميم حالات معزولة على كل المشاريع السكنية”، مشيرا إلى إيفاد

لجان على مستوى كل الولايات للتحقيق ومتابعة مسائل التحايل،إلى جانب تحميل الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء مسؤولية مراقبة مشاريع عدل.