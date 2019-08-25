بلجود: “مكتتبو عدل من حقهم إستلام سكناتهم في آجالها المحددة دون تأخير”

أشار وزير السكن والعمران كمال بلجود، أنه من حق مكتتبي عدل الحصول على سكناتهم في آجالها المحددة دون تأخر.

وأضاف الوزير خلال زيارته اليوم الأحد إلى ولاية عنابة، أن الدولة عازمة على إنجاح مشاريع المدن الجديدة.

كما شدد في ذات السياق، على إطلاق مشاريع السكن المبرمجة دون تأخير وستسند الى مقاولات جزائرية ومكاتب دراسات جزائرية.

من جهته أعرب الوزير عن عدم رضاه بوتيرة أشغال مشاريع حظيرة السكن وطنيا، وهدّد بسحب المعطلة منها وتسليمها الى مقاولات ناجحة.

وأضاف وزير السكن، أن تعيين وال منتدب على الولاية المنتدبة ذراع الريش سيكون خلال أسبوع.