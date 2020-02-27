بلجود: منح التجزئات الإجتماعية دون مقابل مالي يدفعه المواطن

كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، قرار الحكومة القاضي بمنح التجزئات الاجتماعية، دون مقابل مالي يدفعه المواطن.

وقال بلجود في رده على الأسئلة الشفهية لنواب البرلمان، بمقر المجلس الشعبي الوطني، إنه تم تخصيص 362 الف تجزئة اجتماعية في السنوات الماضية عبر التراب الوطني.

وأضاف وزير الداخلية ” قررنا ان تمنح التجزئات الاجتماعية دون مقابل مالي يدفعه المواطن”.

وفي رده سؤال عن التجزئات الاجتماعية الممنوحة لولاية الجلفة، أفاد بلجود أنه تم تخصيص 19 تجزئة اجتماعية للولاية الجلفة، بغلاف مالي بلغ 5.3 مليار دينار.

وأكد وزير الداخلية، في ذات السياق، أنه في حال تسجيل عجز، في التجزئات الاجتماعية، الممنوحة للولاية، سيتم رفع حصتها.