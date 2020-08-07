بلجود من ميلة: سنتكفل بالمتضررين من الهزة الأرضية

صرح وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الجمعة، الدولة لن تتخلى عن المواطنين في الظروف الصعبة.

وقال الوزير عقب وصوله الى ولاية ميلة، لمعاينة مخلفات الهزة الأرضية ” الحمد لله أن الهزة الارضية لم تخلف أية وفيات أو جرحى”.

وبالنسبة للسكان الذين لم يتمكنوا من دخول سكناتهم، أوضح أن طلباتهم ستؤخذ طلباتهم بعين الاعتبار، وسيتم التكفل بهم من طرف الوالي والسلطات المحلية.

وأضاف بلجود في السياق “الدولة لن تتخلى عن المواطنين في الظروف الصعبة، اللجان التقنية باشرت عملها للتحقيق ميدانيا وإيجاد الحلول اللازمة لكل من تضرروا”.