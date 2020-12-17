بلجود: مهمة مندوب وسيط الجمهورية هي مساعدة المواطن وليس إقامة إدارة موازية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود أن مهمة مندوبي وسيط الجمهورية على مستوى المحلي هي مرافقة المواطنين للتخفيف من اعباء التنقل بين الادارات وليس خلق إدارة موازية.

واضاف كمال بلجود خلال كلمته اليوم خلال الندوة التي تم تنظيمها حول مهام وسيط الجمهورية أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة دعم ومرافقة هيئة وسيط الجمهورية.

واكد أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على تجهيز المقرات والعمل على تسهيل المهام خاصة في التحريات بخصوص العرائض المحولة إلى الهيئة .

وكشف بلجود عن تكليف إطارات لدراسة العرائض وتقديمها للجنة المختصة مشيرا إلى أن الغاية هي خدمة المواطن والتنسيق بين مختلف المتدخلين و احترام المقامات الادارية

وفي ذات السياق قال بلجود أن جود المندوب المحلي لوسيط الجمهورية من شانه تعزيز هذه الثقة بين المواطن و أجهزة الدولة ومؤسساتها

مذكرا بأن هذه المهمة النبيلة ليست رخصة لإقامة إدارة موازية للادارة التي لها سلطة القرار