بلجود: “نقل الانصار مجانا في مباريات “الشان””

كشفت وزير النقل والأشغال العمومية، كمال بلجود، عن اتخاذ وزارته كل اللاجراءات اللازمة لضمان نقل الأنصار مجانا خلال فعاليات “الشان”.

وصرح الوزير بلجود، اليوم الخميس: “بخصوص الشان تم اتخاذ كل الاجراءات الخاصة بنقل المناصرين مجانا”.

كما ياتي هذا الاجراء ضمن مساعي الدولة الجزائرية في انجاح منافسة “الشان”، المقررة انطلاقها في 13 جانفي الجاري.

وجاءت هذه التصريحات من وزير النقل والأشغال العمومية كمال بلجود، خلال تفقده تقدم أشغال مشوع ميترو الجزائر.