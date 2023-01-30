بلجود: وضع خط السكة الحديدية بين الجلفة والأغواط حيز الخدمة فيفري القادم

أعلن وزير النقل كمال بلجود، أنه سيتم خلال السنة الجارية تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية و المؤسسات لتجسيد خط السكة الحديدية الرابط بين الشمال والجنوب.

وأشار وزير النقل كمال بلجود، أن الخط الرابط بين الشمال والجنوب الممتد على مسافة ألفي كيلومتر (2000 كلم). سيتم وضع شطر منه حيز الخدمة خلال شهر فيفري القادم. في جزئه الرابط بين مدينتي عين وسارة بالجلفة و الأغواط على مسافة 250 كلم. للتوجه بعدها نحو غرداية و المنيعة و أدرار و عين صالح و تمنراست.

وأشار بلدود، إلى أن شطر فرندة -سعيدة “120 كلم” الذي انطلق تشغيله أمس اليوم من خلال استغلال محطتين بفرندة و عين كرمس يندرج ضمن خط الهضاب العليا الذي يربط ولايتي تبسة شرقا و سيدي بلعباس غربا على مسافة إجمالية تقدرب 1.160 كلم دخلت منها 1.050 كلم حيز الاستغلال.

وأضاف بلجود، إلى أنه ستنطلق قريبا الأشغال لتجسيد 9 كلم بمدينة تيارت للربط بين ولايتي تيارت و تيسمسيلت على مسافة 63 كلم هو حاليا طور الانجاز. كما أضاف خلال معاينته لوضعية مطار عبد الحفيظ بوصوف بعين بوشقيف، أنه يتم حاليا البحث عن أنجع السبل للإستغلال الأمثل للمطارات الـ36 عبر الوطن. مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية تعمل على العودة التدريجية للنشاط العادي لما قبل كوفيد-19.

و قال الوزير أن هناك اتصالات متقدمة لاقتناء 15 طائرة جديدة. إضافة إلى صيانة بعض الطائرات التابعة للأسطول الجزائري المقدر عدده إجمالا 56 طائرة. كما سيتم التوجه إلى تأجير طائرات لإعادة حركية الملاحة الجوية عبر المطارات الداخلية بشكل كامل.

كما كانت لوزير النقل كمال بلجود وقفة بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري بتيارت. حيث ثمن مجهودات الطاقم الإداري لهذه الشركة التي برهنت على جودة خدماتها و نجاعة التسيير باعتماد نظام الرقمنة بشكل عام.

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