بلجود وكريكو يصلان إلى ميلة لمعاينة مخلفات الهزة الأرضية

وصل وزير الداخلية، كمال بلجود، ووزير التضامن الوطني، كوثر كريكو، إلى ولاية ميلة، لمعاينة مخلفات الهزة الأرضية.

وقد أسدى رئيس الجمهورية تعليمات الى كل من الوزيرين للتنقل فورا الى ولاية ميلة، قصد الوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها الهزة الأرضية، كما أمر الوزير الأول، بالوقوف على التكفل بكافة احتياجات سكان المنطقة.

للتذكير، فيما يخص الخسائر المتعلقة بالهزة الأرضية، فقد سجل بحي قصر الماء تشققات بالأعمدة و الجدران لـ 05 منازل إسمنتية،

كما سجلت الحماية المدنية بحي الخربة تشققات بالأعمدة والجدران لأكثر من 50 منزل إسمنتي وانهيار كلي لمنزل بـ 5 طوابق، وانهيار شبه كلي لمنزل بـ 4 طوابق.

وخلفت الهزة الارضية التي ضؤبت ميلة، تشقق الطريق بمحيط عمراني بمسافة 500 م بفجوة 15 سم، وسقوط الحجارة بالطريق الوطني رقم 27 بلدية حمالة دائرة القرارم قوقة.

وبحي السيباري بلدية القرارم قوقة، تم تسجيل تشققات بالأعمدة والجدران لـ 11 منزلا، أما بلدية القرارم قوقة، فقد سجل تشقق لجدران بعض المنازل.

وبمنطقة المشتة في بلدية زغاية دائرة وادي النجاء، تم الوقوف على تشققات بالجدران و الأسقف لـ 5 منازل، مع بعض تشققات جدران المنازل بكل من بلدية التلاغمة، ترعي باينان، بوحاتم، وادي العثمانية، شلغوم العيد.