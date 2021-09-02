بلجود يأمر الولاة بتسريع وتيرة عملية التلقيح ضد كورونا

ترأس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود اليوم الخميس، اجتماعا بتقنية التحاضر عن بعد مع ولاة الجمهورية.

وفي بيان لوزارة الداخلية، فقد تناول الاجتماع تناول عدة مسائل ذات صلة مباشرة بالجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية للمواطنين، والتي خلصت مناقشتها إلى تقديم توجيهات وتعليمات.

وأضاف البيان، أن من بين هذه التعليمات إنجاح الدخول الاجتماعي، من خلال تجنيد كافة الوسائل الكفيلة بذلك، مع مرافقة الأسرة التربوية، وضمان أريحية المتمدرسين ومؤطريهم، مع إعمال التدابير المتعلقة بالبروتوكول الصحي على مستوى الهياكل التربوية.

بالإضافة الى رفع وتيرة الإنعاش الإقتصادي، على اعتباره السبيل الوحيد لخلق الثروة وفرص العمل، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتسهيلات ذات الصلة التي من شأنها خلق مناخ ملائم للأعمال على المستوى المحلي، واستكمال المشاريع الجارية، ودعم المستثمرين، لا سيما الشباب، لإضفاء ديناميكية أكثر.

إلى جانب تسريع وتيرة عملية التلقيح ضد وباء كوفيد .19، قصد الوصول إلى المناعة الجماعية في أقرب الآجال، والتحكم في الوضعية الوبائية ومنحى الإصابات، بتعبئة كافة الوسائل، ورفع اليقظة بالتطبيق الصارم للتدابير الوقائية المقررة.

بالموازاة مضاعفة اليقظة والتأهب لأي طارئ جوي، حفاظا على الأرواح والممتلكات، ومواصلة تنفيذ التعليمات المسداة سابقا، تحسبا للمرحلة المقبلة من فصلي الخريف والشتاء.

ومرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمندوبياتها المحلية، ومدها بكافة الوسائل اللوجستية، لتمكينها من تأطير وإنجاح الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021، على اعتبارها لبنة هامة في استكمال بناء الصرح المؤسساتي.