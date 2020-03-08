بلجود يؤكد وقوفه الدائم مع إطارات وأفراد الأمن الوطني

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، “وقوفه الدائم مع إطارات وأفراد الأمن الوطني لضمان أداء عصري وراق بالمؤسسات الأمنية خدمة للمواطنين”.

وأكد بلجود، مساء يوم امس السبت خلال حفل تكريمي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة اليوم العالمي للمراة، حرص قطاعه على تثمين العنصر البشري خاصة النسوي منه، من خلال تعزيز التكوين للإرتقاء به إلى الإحترافية في كل الميادين.

كما أشار بلجود أن قطاعه الوزاري “يحرص كل الحرص على ترقية العنصر البشري خاصة النسوي منه بتعزيز التكوين لفائدته للإرتقاء به وبمهاراته الى الاحترافية على السمتويين الوطني والدولي بتوفير المتطلبات اللازمة لذلك”.