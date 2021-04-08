بلجود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع ولاة الجمهورية يخص جملة من الملفات ذات الصلة بالمواطنين

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، اليوم الخميس، اجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخصص هذا الإجتماع لدراسة جملة من الملفات ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، لاسيما :

– التحضيرات الخاصة بشهر رمضان المبارك وما يستتبعه من ترتيبات واجراءات خاصة بعمليات التضامن ، و محاربة للاحتكار والغش و كذا ضمان للمواد الاستهلاكية الأساسية.

– الوضعية الصحية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) و العمل على ضرورة ابقاء مستوى الحيطة والحذر، والمحافظة على الاستقرار النسبي الذي تعيشه بلادنا.

– نظافة المحيط من خلال القيام بحملات تنظيف والقضاء على النقاط السوداء بصفة دورية.

– التحضيرات بالخاصة بموسم الاصطياف ومباشرة عمل اللجان الولائية المنصبة في هذا الشأن.

– محاربة كل مظاهر البيروقراطية التي تعتبر أولوية قصوى لوضع حد لها، من خلال التكفل الجيد بانشغالات المواطنين وتسهيل الإجراءات الادارية.

كما تم التطرق الى التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها الجزائر على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى مواصلة العمل والتنسيق من اجل وضع كل الامكانيات المادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يسمح للاضطلاع بمهامها على اكمل وجه .

كما كان هذا الاجتماع فرصة لتقديم مختلف التوجيهات للسيدة و السادة الولاة وتذكيرهم بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني ضمن اطار تشاركي.