بلجود: يجب وضع إستراتجية ناجعة للتعامل مع إشكالية الإكتضاض المروري

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، على ضرورة وضع إستراتجية ناجعة للتعامل مع إشكالية الإكتضاض المروري.

وقال بلجود أن لقاء اليوم سيكون فرصة لدراسة الملف المروري بمختلف أجوانبه، وأشار قائلا “يجب سن إستراتجية لتسهيل التنقل وضمان السلامة المرورية”.

معتبرا أن “حوادث مرور مؤخرا وصلت إلى حد غير مقبول”، وأوضح “يجب الإسراع في سن الإجراءات اللازمة والصارمة للحد من هذه الظاهرة”.

وأكد بلجود أن الورشات التي ستنظم خلال هذا الإجتماع “ستسمح بإقتراح الحلول المناسبة لهذه الظاهرة وسن استراتجية وطنية واضحة للحد منها”.

كما شدد بلجود على ضرورة وضع جهاز للمكافحة واليقظة على مستوى جميع الطرقات.

وكذا “العمل على التخفيف من حدته عن طريق إجراءات قانونية لمعالجة النقاط السوداء، ووضع المخططات المرورية الجديدة”.

وأشار بلجود إلى ضرورة الإستعانة “بالتقنيات الرقمية، والحديثة في تسيير السلامة المرورية”.