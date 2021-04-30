بلجود يجتمع بولاة الجمهورية.. وكورونا تطبع المحادثات

أشرف، وزير الداخلية، كمال بلجود، على اجتماع بتقنية التحاضر عن بعد، جمعه بولاة الجمهورية، خص بمناقشة عدد من الملفات الراهنة.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم تناول تطور الوضعية لوبائية المتعلقة بجائحة كورونا.

وجدد الوزير التذكير بالتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بهذا الخصوص.

ودعا الولاة إلى تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية قصد تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها.

سيما بمضاعفة الرقابة لمدى احترام الإجراءات الاحترازية، وتكثيف الحملات التحسيسية.

وشدد وزير الداخلية على أهمية رفع مستوى اليقظة على المستوى المحلي.

وكذا الحرص على تحيين المستمر بالتحقيقات الوبائية، بما يسمح بمجابهة ظهور بؤر جديدة للوباء والتحكم في المنحى التصاعدي للإصابات.

وسمح الاجتماع بالوقوف على الإجراءات المتخدة على المستوى المحلي، لضمان المرافقة اللوجيستية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار التحضيرات للتشريعيات.

وجدد التذكير بضرورة الإنصات الدائم لانشغالات المواطنين وممثلي المجتمع المدني.

وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتكفل بها، كما تم تناول مسالة النظافة العمومية وتحسين الإطار المعيشي.

وتحسبا لموسم الاصطياف، شكل الاجتماع فرصة لدراسة الإجراءات التحضيرية المتخدة الكفيلة بتوفير امثل الظروف لضمان السير الحسن للموسم المقبل.