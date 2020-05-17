بلجود يجتمع بولاة الغرب لدراسة ملفات طالبي السكن.. تنمية مناطق الظل والدخول المدرسي المقبل

يتراس وزير الداخلية، كمال بلجود، في هذه الاثناء اجتماع تنسيقي باستعمال تقنية التحاضر عن بعد.

ويضم الاجتماع ولاة الجمهورية للجهة الغربية من الوطن، حول برنامج التنمية المحلية وتنمية مناطق الظل، الملف الوطني لطالبي السكن.

كما يتناول الاجتماع إنجاز وتجديد الإنارة العمومية بنظام LED المقتصد للطاقة، الحركة الجمعوية المحلية، تحضيرات موسم الاصطياف، الوقاية من حرائق الغابات، الأمراض المتنقلة عبر المياه، حملات القضاء على الحيوانات الضالة، الإحصاء العام للسكان، نظام معلومات المدارس الابتدائية، تحضير الدخول المدرسي المقبل.