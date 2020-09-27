بلجود يجتمع مع ولاة الجمهورية لمتابعة التحضير الدخول الإجتماعي ومناطق الضل

أشرف وزير الداخلية كمال بلجود اليوم السبت على إجتماع مع ولاة الجمهورية، بتقنية التحاضر عن بعد، في إطار الإجتماعات التنسيقية الدورية.

الإجتماع خصص لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية على مستوى مناطق الضل حسب بيان للوزارة.

كما درس الإجتماع مدى تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والحد من إنتشاره، والتحضيرات الجارية في اطار الدخول المدرسي والجامعي والمهني.

وتناول الإجتماع ايضا محور مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خاصة في المجال اللوجيستي وضرورة وضع الوسائل على المستوى المحلي تحت تصرفها.