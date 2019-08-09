استقبل وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، أمس، بمقر دائرته الوزارية، سفيرة أندونيسيا بالجزائر، سفيرا محروسة “Safira Machrusah”.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فإنّ الوزير كمال بلجود إستغل فرصة اللقاء الذي جمعه مع السفيرة الأندونيسية،

أين ذّكرها بالمشاريع التي تربط البلدين في مجال السكن والعمران والمدينة.

واستنادا لذات المصدر، فإنّ الوزير شددّ على الشركة الأندونيسية، “ويكا” المكلفة بإنجاز برنامج سكني بصيغة

البيع بالإيجار في كل من عين الدفلى والعاصمة، بضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز من أجل تسليم هذه السكنات في أجالها.

كما تطرقت السفيرة إلى الحوار الذي سيجمع أندونسيا وإفريقيا حول البنى التحتية المزمع إجراؤه “ببالي” الأندونيسية يومي 20 و 21 أوت 2019.

كما أعربا الطرفان في الأخير عن ارتياحهما لمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، يُضيف البيان.