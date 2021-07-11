بلجود يدعو الى رفع عدد نقاط التلقيح ضد فيروس كورونا عبر جميع الولايات

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، صباح اليوم، على اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جمعه بالولاة خص بالدراسة الإجراءات الفورية الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أين دعا الوزير الى تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية لتسريع وتيرة التلقيح، و ذلك برفع عدد نقاط التلقيح عبر جميع ولايات الوطن، وتعزيز عمليات التلقيح الفائدة المواطنين وتنظيمها على مستوى المرافق الجوارية، كالمساجد، المساحات التجارية الكبرى، والساحات العمومية.

فضلا عن تخصيص مراكز تلقيح على مستوى أماكن العمل، مع دعم هذه الجهود بحملات توعوية عبر جميع الوسائط و باشراك فعاليات المجتمع المدني، قصد تحسيس المواطنين بأهمية التقدم إلى مراكز التلقيح للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار الفيروس.

كما ذكر الوزير كمال بلجود، بضرورة تفعيل كل تدابير الوقاية التي تم اعتمادها سابقا، من خلال فرض ارتداء القناع الواقي كشرط ملزم لمرتادي الأماكن العمومية سيما المرافق التجارية بمختلف أنشطتها، و تعميم استعمال المعقمات، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

مع التزام الأعوان العموميين المؤهلين بالسهر على ضمان التقيد الصارم باحترام الإجراءات سالفة الذكر مع تسليط العقوبات المنصوص عليها في حق كل مخالف.

كما أكد الوزير، على ضرورة المتابعة المستمرة للوضعية الوبائية محليا من مختلف جوانبها، مع تعزيز وسائل التكفل بالحالات المصابة، والاستغلال الأمثل لقدرات الاستيعاب المتوفرة والمتاحة بشكل واسع.