بلجود يدعو لاستعمال التكنولوجيات الحديثة في الوقاية والتخفيف من آثار الكوارث

أكد وزير الداخلية على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات في إدارة وتسيير المخاطر والكوارث.

وشدد على ضرورة تحيين مخططات التدخل، لتتكيف مع المعطيات الجديدة.

وكذا ضرورة استعمال التكنولوجيات الحديثة للوقاية وتخفيف آثار الكوارث.

وجاءت كلمة وزير الداخلية، خلال أشغال منتدى الوقاية وتسيير المخاطر الكبرى من اجل تدعيم التعاون المدني العسكري.

وأكد مدير المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية أن هذا المنتدى فرصة سانحة تسمح بتبادل الخبرات والمعارف في تسيير الكوارث الكبرى.

وهذا بما يكفل تقديم مقترحات عملية تثري الإستراتيجية ومخططات التدخل المخصصة للكوارث.

كما وتساهم في تسيير أمثل لها وفي ترقية التعاون المدني – العسكري وكذا رفع قدرات التدخل.

وتواصلت فعاليات المنتدى بإلقاء محاضرات قيمة من قبل إطارات سامية في الدولة، مدنية وعسكرية، باحثين جامعيين.

وكذا ممثلي الهيئات المعنية بتنفيذ مخطط تنظيم الإسعافات “ORSEC Plan”.

وهذا بهدف تسليط الضوء على مختلف أنواع المخاطر والكوارث وسبل الوقاية منها.

وكذا عرض مختلف طرق تسيير المخاطر الكبرى، وأهمية التنسيق والتعاون المدني-العسكري في تقليص آثار هذه المخاطر، بمختلف تجلياتها.