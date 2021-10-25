بلجود يدعو لتعزيز التعاون مع النيجر في تأمين الحدود

شدد وزير الداخلية، كمال بلجود، على أهمية التعاون الحدودي لا سيما الأمني مع النيجر، لمنع الجريمة المنظمة وتبعاتها، في كلمة له على هامش إنعقاد الدورة السابعة للجنة الحدودية الجزائرية النيجرية.

وركز الوزير في كلمته، على الدور الهام للتنسيق في تأمين الحدود المشتركة وتنمية اقتصاديات بلدينا.

وكشف الوزير، عن إعادة تهيئة المركز الحدودي بعين قزام، لكي يتماشى والمقاييس الحديثة، استعدادا لإعادة فتحه أمام الحركة التجارية بين البلدين.

واغتنم الوزير هذه الفرصة، لدعوة المتعاملين الإقتصاديين من البلدين إلى تكثيف المبادلات التجارية والقيام بمشاريع استثمارية فعالة لتوفير مناصب الشغل وتشغيل شباب المنطقة مما سيسهم في محاربة الهجرة السرية.

كما تطرق بلجود، إلى التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب وعلاقتها بالجريمة المنظمة مؤكدا أن تأمين الحدود مسؤولية مشتركة يرتكز عليها التعاون الثنائي لترقية المناطق الحدودية.

وأشار الوزير، إلى أن منطقتنا تشهد تنامي الأعمال الإرهابية واستفحال الظاهرة الإجرامية العابرة للبلدان، والتي تتخذ عدة أشكال وتنطوي تحت الإرهاب وترويج المخدرات والهجرة غير الشرعية، مما يستوجب تعاونا أكبر وتنسيقا لدرء مخاطرها.

وأشاد بلجود، بمخرجات الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى النيجر في نهاية شهر سبتمبر الماضي، والتي شكلت فرصة سمحت بالتطرق إلى التعاون، متشكرا سلطات البلد الجار على الإستقبال، ورئيس النيجر على اللقاء الذي خصصه له واهتمامه بالتعاون بين بلدينا.

كما تطرق الوزير، للهجرة غير الشرعية، معتبرا أنها تشكل شكلا من أشكال الإجرام المنظم المؤطر من قبل جماعات تتاجر بالبشر، وتتحالف مع الإرهاب لتوسيع نفوذها في المنطقة.

مؤكدا أن استفحال هذه الظاهرة يستدعي من البلدين تعزيز التعاون الثنائي لمكافحتها وتكثيف جهودنا لمحاربة شبكات تهريب البشر والمتاجرة بهم.

وأشار الوزير، إلى أن الجزائر أصبحت وجهة لعدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين، حيث سخرت البلاد كل الامكانيات لتسيير المهاجرين والتعامل معهم بانسانية والتكفل بهم وإرجاعهم لأوطانهم مع الحفاظ على كرامتهم.

وثمن بلجود، مجهودات النيجر، في التصدي لهذه الظاهرة والحد من أثرها، مشيدا بإرادتهم في مواصلة التنسيق لمكافحتها والتعاون مع الجزائر لوضع حد للشبكات التي تقف ورائها.

وحول موضوع التكوين، جدد الوزير دعم الجزائر المتواصل لوضع بين ايدي إخواننا في النيجر، تجربتنا في هذه المجالات من خلال تنظيم دورات تكوينية في مجالات الشرطة والحماية المدنية وميادين أخرى.

وأضاف بلجود، أنه سيتم تسطير برنامج تكويني يتماشى مع احتياجات النيجر، في ميادين مكافحة الجريمة المنظمة والشرطة العلمية وتكوين المكونين والحماية المدنية.مؤكدا أن مؤسساتنا التكوينية مفتوحة أمام النيجر.

هذا ودعا بلجود، ولاة ولايات تمنراست وعين قزام وجانت لعقد لقاءات مع نظرائهم بالنيجر، والتعاون في المجالات التي تعود بالمنفعة على ساكنة المناطق الحدودية و ابرام اتفاقيات في مجالات التنمية.

وفي الأخير، دعا وزير الداخلية، الخبراء الحاضرين في اللقاء، إلى العمل على تبادل الآراء والتشاور بكل فعالية حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات دقيقة تكون ذات أولوية وقابلة للتطبيق في الميدان، وتأتي في شكل خارطة طريق محددة المعالم والأهداف.

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