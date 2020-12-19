بلجود يدعو للتعاون لأجل التصدي للجريمة العابرة للقارات

أكد وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم السبت، إن الشرطة الجزائرية، مستعدة للإنخراط في كل مساعي التعاون الشرطي العربي.

وأورد الوزير، خلال إشرافه على الاحتفال بيوم الشرطة العربية، إن “هذا التعاون سيسمح بتبادل المعلومات والخبرات والتجارب”.

وأكد الوزير، إن قيادات الشرطة العربية واعية بأهمية العمل المشترك بما يفسح المجال لتبني قرابة مشتركة للتصدي الفعال للجريمة العابرة للقارات.

ويأتي ذلك، خصوصا مع تفشي هذا النوع من الجريمة، من خلال استعمال مقترفيها للفضاء السيبرياني.

وتابع بلجود، إن الواقع اليوم يفرض على أفراد الشرطة عربيا بكل تخصصاتهم عدم اغفال الاستعمال السييء للتطور التكنولوجي الذي يستغله الإجرام.

وقال بلجود إن هذه المناسبة هي موعد تاريخي هام، يمثل لنا جميعا محطة بارزة تحفزنا على تفعيل أواصر التعاون بين الأشقاء العرب في المجال الشرطي.

وأشار ذات المتحدث، إلى إن الشرطة على الصعيد العربي عرفت تطورا ملحوظا ساهم في محاربة الإجرام بكل أشكاله.

بالإضافة إلى تعزيز العمل الجواري بفضل حسن استغلال أفراد الشرطة، للتكنولوجيات الجديدة.

وأكد بلجود، على أنه يستوجب على مسؤولي الشرطة العربية تعزيز التعاون وتبادل التجارب وتوحيد الرؤية في كيفية معالجة المسائل لأمنية.

وأضاف بلجود، إن الجزائر باشرت بخطى ثابتة ببناء صرح حكم جديد قوامه الديمقراطية التشاركية.

وأشار الوزير، إلى إن هذه المناسبة تأتي في ظروف صحية استثنائية اثر تفشي كورونا.

مؤكدا إن مصالح الشرطة قد أدت دورا وقائيا بارزا في تفعيل آليات التصدي لهذا المرض الخطير.