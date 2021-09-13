بلجود يذكر الولاة بضرورة منح الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية

ذكّر وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود بتاريخ 8 سبتمبر 2021، السيدتين والسادة الولاة بمحتوى تعليمته رقم4456 المؤرخة في 27 جويلية 2021، والقاضية بضرورة منح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية. وذلك حرصا على ضمان متابعة مستمرة للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتكفل أمثل بانشغالات المواطنين.

وحسب بيان الوزارة، فقد تضمنت التعليمة التذكيرية 4697 المؤرخة في 8سبتمبر 2021 الحرص على إيلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء مجلس الأمة، بوصفهم ممثلين للشعب، و التكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم، بما يسمح بإرساء إطار تنسيقي تشاوري منظم يسمح بتعزيز علاقة الادارة بالمنتخبين.

كما ذكر الوزير كذلك بفحوى تعليماته السالفة والمتضمنة أيضا ضرورة اشراك وسائل الاعلام في متابعة مختلف النشاطات على المستوى المحلي، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بترشيد النفقات خلال تنظيم مختلف الخرجات الميدانية، و احترام اجراءات التباعد و الاحترام الصارم للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.