بلجود يستعرض الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في محاربة الفساد

استعرض وزير الداخلية، كمال بلجود، اليوم الخميس، جملة من الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجالات كثيرة.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في اشغال الدورة 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الوزير استعرض في كلمته الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجالات كثيرة كتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد، وكذا تعزيز دور الشباب وانخراط المجتمع المدني في الحياة السياسية.

كما اشار بلجود، الى اهمية تنسيق الجهود والمساعي بين الدول العربية للخروج بمفهوم محدث للامن المشترك.

وكذا الخروج بتوصيات تتواءم مع المستجدات الراهنة، يضيف البيان.

هذا وتطرق بلجود ايضا الى جملة التهديدات التي تحوم حول الوطن العربي ومداره الاقليمي لاسيما منطقة دول الساحل، لاسيما انعكاسات الجرائم السيبيرانية التي تتفاقم بوتيرة سريعة جدا بتوظيفها لأحدث التكنولوجيات، خصوصا في ظل الوضعية الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وتم خلال أشغال هذه الدورة التطرق الى عديد النقاط ذات الاهتمام المشترك.

وتضمن جدول اعمال هذه الدورة دراسة عدة مشاريع وخطط مرحلية.

وابرزها مشروع خطة امنية عربية، مشروع خطة اعلامية وعربية ثامنة للتوعية الامنية و الوقاية من الجريمة.

إضافة إلى ذلك، مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

كما استعرض خلال هذه الدورة التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2020.

واستعرضت أيضا نتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال سنة 2020 بين دورتي المجلس، مع التطرق الى المسائل المالية و الموازنة الخاصة بالمجلس.