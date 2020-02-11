بلجود يستقبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمدعلي كومان

إستقبل، مساء اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، محمدعلي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

اللقاء يأتي في اطار التحضير لأشغال الدورة الــ 37 المزمع اتعقادها شهر مارس القادم بتونس.

وتناولت المحادثات، القضايا ذات الاهتمام العربي المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين دول المجلس وتطويرها.

واثنى وزير الداخلية والجماعات المحلية على العمل الذي تقوم به الأمانة العامة للمجلس ودورها في خدمة مسيرة الامن العربي.

كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود أكثر في جميع المجالات، خاصة مع الوضع الراهن الذي تشهده بعض الدول الشقيقـة والتحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه جميع دولنا العربية .

كمال بلجود أكد على موقف الجزائر الثابت واعتقادها الراسخ في وجوب العمل العربي المشترك تعزيزه في اطار الاخوة والاحترام المتبادل للمضي قدما نحو مستقبل أفضل لبلداننا و شعوبنا.

وأعرب بلجود عن أمله في أن يشكل الاجتماع المقبل لوزراء الداخلية العرب خطوة نوعية في مجال مكافحة الارهاب و جميع أشكال الجريمة في عالمنا العربي.

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بدور الجزائر في تسوية النزاعات العربية

من جهته أشاد محمد بن على كومان بدور الجزائر وخبرتها في مجال مكافحة الارهاب والتطرف والجريمة بشتى اشكالها، و الانجازات التي حققتها في هذا المجال.

كما أشاد الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب باستعداد الجزائر الدائم لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للأمانة العامة للمجلس من اجل تطوير العمل العربي المشترك ومكافحة الجريمة بكل أشكالها.

ونوه محمد بن على كومان بالدور الفعال الذي تلعبه الجزائر في تسوية النزاعات وتقريب وجهات النظر بين الدول الأشقاء في اطار الاحترام التام لسيادة الدول.