بلجود يستقبل نظيرته الإيطالية لوتشانا لامورجيزي

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، نظيرته الإيطالية لوتشانا لامورجيزي.

الوزيرة الايطالية التي تقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد هام حسب بيان لوزارة الداخلية.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار مكافحة الهجرة السرية.

كما شملت المحادثات تبادل الخبرات فيما يتعلق بآليات عمل جهاز الامن والحماية المدنية في مجالات الوقاية والاسعافات خلال مجابهة المخاطر الكبري.

ونوه بلجود بجودة العلاقات بين البلدين مع العزم على تعزيزها.