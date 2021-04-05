بلجود يستقبل وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية المالي

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود ، عبد اللاي مايغا وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية المالي.

وحسب بيان للوزارة، فإن الإستقبال جرى بمقر الوزارة، من خلال الزيارة التي يجريها إلى الجزائر في إطار أشغال الدورة 16 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية.

وأضاف البيان، أن الطرفان تناولا خلال اللقاء جودة العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين.

كما استعرضا سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الوزاريين لمواجهة التحديات المشتركة مع ايلاء بالغ العناية لتنمية المناطق الحدودية.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في الميادين ذات الصلة بالحكامة المحلية والتهيئة العمرانية والتكوين وتعزيز القدرات.