بلجود يستقبل وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية

إستقبل وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، وزير الحج و العمرة بالمملكة العربية السعودية، توفيق الربيعة، مرفوقا بكل من رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالجزائر، عبد الله البصيري، ووفد رفيع المستوى من إطارات بمختلف الدوائر الوزارية بالمملكة.

وحسب بيان وزارة النقل، فقد تباحث الطرفان خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات ذات الصلة بقطاع النقل.