بلجود يسدي تعليمات صارمة لوالي جانت بضرورة اتخاذ قرارات تخدم حياة المواطن

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، والي جانت بن عبد الله شايب، لضرورة بذل مزيد المجهودات لرفع التحديات الحالية.

وأكد الوزير للوالي الجديد، على “الخروج من التسيير التقليدي والروتيني، الذي أظهر محدوديته، وزاد من تعقيد الحياة اليومية للمواطن “.

وألح خلال مراسم ترقيته للولاية وتنصيب واليها الجديد، على ضرورة التعجيل في معالجة المشاكل التي تتخبط فيها مدينة جانت.

وأشار بلجود إلى أن غياب روح المسؤولية لدى بعض المسؤولين هي التي أدت إلى تفاقم مثل هذه الأوضاع.

وأسدى المسؤول، تعليمات صارمة إلى والي جانت الجديد بضرورة اتخاذ قرارات لها انعكاسات يومية على حياة المواطن.

ومن هذه القرارات، توفير الحاجيات الضرورية عبر كامل تراب الولاية، ضمان الأمن والسكينة لاسيما في التجمعات السكنية المنشأة حديثا.

إضافة إلى الانتهاء من بعض المشاريع الكبرى وإرساء إستراتيجية تنموية محلية فعالة، تتوافق مع خارطة الطريق المتضمنة ببرنامج رئيس الجمهورية.

للإشارة، أشرف اليوم الاثنين، بمقر ولاية جانت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةّ على مراسيم تنصيب الوالي الجديد لولاية جانت.