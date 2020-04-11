بلجود يسلم 186 شاحنة خفيفة لفائدة الحماية المدنية لإستغلالها في عمليات التعقيم

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم السبت، بتسليم 186 شاحنة خفيفة لمكافحة حرائق الغابات لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية.

وقام بلجود، خلال زيارة عمل وتفقد للمقاطعة الإدارية بالدار البيضاء، بتسليم مقررات إستفادت بها 16 ولاية من أرتال متنقلة متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، وهذا بتسليم 186 شاحنة خفيفة لمكافحة حرائق الغابات تم صناعتها على مستوى مصانع الجيش الوطني.

وحسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية، فإن الأرتال المتنقلة والشاحنات الخفيفة سيتم إستغلالها في عمليات التعقيم والتطهير هياكل والمنشآت العمومية والخاصة والشوارع في إطار مواجهة وباء كورونا.

كما وقف بلجود والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة على الإستعدادات الجديدة والتي وضعتها المديرية العامة للحماية المدنية لمواجهة الأخطار الكبرى وبالخصوص حرائق الغابات.