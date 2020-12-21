بلجود يشدد على ضرورة التقيد الصارم فيما يخص مشاريع التنمية بمناطق الظل

شدد وزير الداخلية كمال بلجودعلى ضرورة الاحترام التام والتقيد الصارم بالأجال الملتزم بها بخصوص المشاريع التنموية لفائدة مناطق الظل.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الذي ترأسه بلجود بتقنية التحاضر عن بعد، وبحضور الولاة والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر لجميع ولايات الوطن.

وحسب بيان الوزارة، فقد أكد بلجود التكفل العاجل بانشغالات المواطنين ذات الأولوية سيما تلك المتصلة بظروفهم المعيشية خلال فصل الشتاء.

وذلك من خلال الربط بشبكات الغاز الطبيعي، والمياه الصالحة للشرب والتطهير، وتسهيل تنقل المواطنين، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية .

كما ذكّر بالتعليمات المتعلقة بضرورة اللجوء إلى الحلول البديلة المستعجلة إن استدعى الأمر ذلك لتخفيف عبء الظروف المناخية على ساكنة هذه المناطق.

وبخصوص ظروف تمدرس التلاميذ، جدد الوزير التنويه بالأولوية القصوى التي يكتسيها هذا الملف سيما ما تعلق بالنقل و الإطعام المدرسي و التدفئة.

وشدد على تعبئة كل الموارد البشرية والمادية لفائدتها، سيما على مستوى المناطق النائية والجبلية.

كما اطلع بلجود على مستوى التقدم في تنفيذ التعليمات المسداة سابقا بخصوص الوجبات الساخنة والنقل والتدفئة المدرسپین.