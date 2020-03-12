بلجود يشرف على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بعملية الإحصاء العام للسكان 2020

أشرف وزير الداخلية، كمال بلجود، على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بعملية الإحصاء العام للسكان لسنة 2020 بصفته رئيسا لها.

وحسب بيان لذات الوزارة، اليوم الخميس، تم خلال هذ الاجتماع الذي يندرج ضمن شق التحضير التقني والعملياتي للموعد الوطني، المصادقة على مشروع الاستبيان الخاص بالإحصاء العام.

وجاء ذلك بعد إثراء وتحيين محتويات هذا المشروع، وفق انشغالات مختلف القطاعات المعنية قصد التكفل ببعض المؤشرات الإحصائية الجديدة التي تتناسب وأولويات السلطات العمومية وخطة عمل مختلف القطاعات، وذلك بعد استفائه موافقة الوزير الأول.

وعرف هذا الاجتماع تقييما مرحليا لمساهمات مختلف القطاعات الوزارية، وكذا مستوى التقدم في التحضيرات ذات الصلة بعملية الإحصاء العام.

كما وقف وزير الداخلية على التحضيرات المادية والبشرية الضرورية لإنجاح العملية، سيما ما ارتبط بالصفقات العمومية وتوزيع العتاد المتنقل وفق مبدأ ترشيد النفقات، الذي أمر به رئيس الجمهورية.

بالإضافة الى الجوانب المتعلقة بالتأطير البشري للعملية.

وركز الوزير في تدخله، على ضرورة تجنيد جميع الوسائل ومرافقة العملية بمؤطرين مؤهلين، مع تسريع العملية التحضيرية.

بالإضافة إلى ضمان المتابعة الدورية لتقدم العملية على المستوى المحلي، تحت إشراف الولاة والسهر على التنسيق المتواصل مع مختلف المتعاملين والشركاء.