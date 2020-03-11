بلجود يشرف على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان

أشرف وزير الداخلية كمال بلجود اليوم على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان لسنة 2020.

وتناول الاجتماع التحضيري الذي جرى بين جراد وأعضاء اللجنة، بصفة وزير الداخلية رئيسا للجنة، المصادقة على مشروع الاستبيان الخاص بالإحصاء العام للسكان، بعد إثرائه وتحينه.

كما قيم الاجتماع مساهمات مختلف القطاعات الوزارية ومستوى التقدم في التحضيرات ذات الصلة بعملية الإحصاء العام.

وتوقف الوزير جراد على التحضيرات اللوجستية المادية والبشرية لانجاح العملية، سيما ما يرتبط بالصفقات العمومية، توزيع العتاد المتنقل وفق مبداء ترشيد النفقات الذي امر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وركز وزير الداخلية على ضرورة تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية، ومرافقة العملية بمؤطرين مؤهلين مع تسريع عملية التحضير، مع ضمان المتابعة الدورية على المستوى المحلي من طرف الولاة.