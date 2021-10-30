بلجود يشرف على تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة

أشرف وزير الداخلية ، كمال بلجود، اليوم السبت، على مراسم تدشين المقر الجديد للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة بالسحاولة.

وذلك رفقة وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّي والمدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ.

بالإضافة الى حضور والي العاصمة والسلطات المحلية والعسكرية، إطارات من الأمن الوطني وممثلي الأسرة الإعلامية.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، مراقب الشرطة، رفيق ترفاس، عرضا تعريفيا حول المصلحة.

أين أكد من خلاله أن هذا الصرح الأمني الجديد له اختصاص وطني وطابع عملياتي بامتياز في مجال مكافحة الجريمة المنظمة في بعديها الوطني والدولي.

وذلك بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين وتحت الإشراف الدائم للهيئات القضائية المختصة.

هذا واطلع الحضور على مختلف الأقسام المشكلة لهذه المصلحة المركزية والاستماع لشروح وافية حول المهام الأساسية المنوطة بها.

لاسيما مساهمتها في تقديم الدعم العملياتي لمصالح الشرطة القضائية، و تنشيط وتنسيق نشاطات مصالحها في إطار الوقاية وقمع الجريمة المنظمة.

كما تم عرض شريط فيديو حول المسار التاريخي لذات المصلحة العملياتية، إلى جانب تقديم استعراضات ميدانية افتراضية من قبل أفراد جمهرة العمليات الخاصة للشرطة (GOSP).

أين أبرزت مدى الجاهزية والاحترافية في الأداء، باستعمال احدث الوسائل للتصدي لكل أشكال الجريمة.